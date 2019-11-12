2019-11-12T14:07:32+03:00
Спорт

Дебют Юрзинова: «Трактор» сразится с «Металлургом» во главе с новым тренером

Первое южноуральское дерби этого сезона КХЛ пройдет сегодня 12 ноября в Магнитогорске
Алексей МИКУШИН
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Фото: ХК ТракторФото: ХК Трактор
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В предсезонных турнирах «медведи» дважды выигрывали у «лис»: 3:0 на Кубке губернатора Челябинской области и 2:1 на Мемориале Ромазана.

В этом регулярном чемпионате команды встретятся впервые. И это будет дебютный матч для нового главного тренера «Трактора» Владимира Юрзинова, который сменил на этом посту Петериса Скудру.

Отметим, что и в «Металлурге» не так давно произошла смена наставника — вместо Йозефа Янадача магнитогорскую команду снова возглавил Илья Воробьев. Сейчас Магнитка на протяжении восьми матчей стабильно набирает очки и занимает восьмое место (29 очков после 26 игр) в Восточной конференции. «Трактор» — 11-й на Востоке (22 очка после 27 игр).

Самые «забивные» игроки в «Металлурге» — Сергей Мозякин и Деннис Расмуссен, у обоих 15 (5+10) очков. В «Тракторе» пока лучшими бомбардирами по набранным очкам являются легионеры — Томаш Гика — 11 (5+6), Лукаш Седлак — 9 (6+3) и Эндрю Кейлоф — 9 (4+5). В прошлом сезоне «Трактор» и «Металлург» разошлись миром, выиграл по разу в двух матчах.

Начало матча «Металлург» — «Трактор» в Магнитогорске в 19.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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