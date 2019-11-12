Шиномонтажку на ЧМЗ разнес бесправник

СЕГОДНЯ 17:26 2019-11-12T17:26:35+03:00

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В Челябинске задержали водителя «Опеля», который ночью 10 ноября разнес шиномонтажку в Металлургическом районе города и скрылся.

Напомним, авария произошла в три часа ночи на шоссе Металлургов. Сначала жители окрестных домов услышали визг колес, а потом характерный для удара звук мнущегося железа. В шиномонтажной мастерской в тот момент были люди. Один из них, 35-летний мужчина, получил тяжелую травму и был доставлен в больницу. Очевидцы заметили интересную деталь: буквы госномера автомобиля складываются в аббревиатуру криминальной молодежной субкультуры.

И вот виновник задержан. Его уже арестовали на пять суток.

— Это 23-летний ранее судимый житель Челябинска. Кстати, водительских прав у мужчины никогда не было, — рассказали в ГИБДД Челябинска.

ДТП с пострадавшим: иномарка с оригинальным госномером влетела в автосервис.

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ИСТОЧНИК KP.RU