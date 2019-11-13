ДТП в Зауралье: автомобиль промчался по тротуару, на котором стоял пешеход

СЕГОДНЯ 04:06 2019-11-13T04:06:32+03:00

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Житель Кургана выложил в гсоцсети видеозапись с авторегистратора, на которой видно, как его обгоняет справа легковушка. Причем, прямо по тротуару. Это было 11 ноября в 8 часов утра на ул. Станционной, рядом с домом № 29. Автомобиль пронесся на немаленькой скорости.

— «Сказочный» водитель гоняет по тротуару. Чуть не сбил пешехода, — написал автор видео в группе “Типичный Курган” в ВК.

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— Так он не пробку, не раскопки никакие не объезжал. Тупо стоял около входа в здание, а потом погнал по тротуару, будто так и надо, — комментируют очевидцы.

Гонщика остановил знак «Пешеходный переход». Автомобиль врезался в него. С нарушителем разбирается ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU