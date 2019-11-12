В ледовом городке на главной площади Челябинска соберут героев детских книжек
Эскизы будущего ледового городка можно увидеть на сайте госзакупок. Пока власти Челябинска ищут подрядчика для выполнения снежных работ, жители мегаполиса изучают рисунки.
Главные волшебники праздника. Фото: эскиз городка.
Зима 2019-2020 пройдет под знаком «Книжного мира». Главную площадь города украсят герои любимых сказок: бременские музыканты, Царевич на Сером Волке, Емеля, Царевна-Лягушка, Лиса и Петух, Русалочка, стойкий оловянный солдатик и Балерина, Снежная Королева, Маша и Медведь, а также Дед Мороз и Снегурочка.
Герда. Фото: эскиз ледового городка.
Также на площади должны поставить три горки, два игровых комплекса, сцену и торговые павильоны.
Маугли. Фото: эскиз городка.
Сдать городок планируют 22 декабря. Город заплатит за зимнюю сказку 8,25 млн рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU