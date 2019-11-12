В ледовом городке на главной площади Челябинска соберут героев детских книжек

СЕГОДНЯ 19:25 2019-11-12T19:34:13+03:00

Власти города ищут подрядчика, который вылепит и выпилит «Книжный мир»

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Эскизы будущего ледового городка можно увидеть на сайте госзакупок. Пока власти Челябинска ищут подрядчика для выполнения снежных работ, жители мегаполиса изучают рисунки.

Главные волшебники праздника. Фото: эскиз городка.

Зима 2019-2020 пройдет под знаком «Книжного мира». Главную площадь города украсят герои любимых сказок: бременские музыканты, Царевич на Сером Волке, Емеля, Царевна-Лягушка, Лиса и Петух, Русалочка, стойкий оловянный солдатик и Балерина, Снежная Королева, Маша и Медведь, а также Дед Мороз и Снегурочка.

Герда. Фото: эскиз ледового городка.

Также на площади должны поставить три горки, два игровых комплекса, сцену и торговые павильоны.

Маугли. Фото: эскиз городка.

Сдать городок планируют 22 декабря. Город заплатит за зимнюю сказку 8,25 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU