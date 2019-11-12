В Челябинской области вырастет материальная поддержка добрых дел

СЕГОДНЯ 20:35 2019-11-12T20:35:30+03:00

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Губернатор Челябинской области 12 ноября участвовал в III Южно-Уральском гражданском форуме. Бюджетное финансирование некоммерческих организаций, ориентированных на социальные дела, будет расти. Механизмы начисления станут прозрачными. Субсидии будут предоставляться по аналогии с президентскими грантами.

Южноуральские активисты «приводят» в регион все больше грантов на добрые дела. Только по итогам двух конкурсов в нынешнем году гранты президента России получили 96 проектов (почти 125 млн руб). Наша область входит в ТОП-5 регионов-лидеров в стране по числу проектов-победителей.

— Потенциал некоммерческих организаций, в том числе социально ориентированных, для меня очевиден. Мы встречались с общественными лидерами в августе. Я видел, с каким увлечением люди рассказывают о своих проектах, горят идеями. Мы принципиально меняем подход к общественному сектору. В части поддержки увеличиваем на порядок средства из регионального бюджета: дополнительно заложено более 100 млн руб в 2020 году. Средства будут распределяться по аналогии с президентскими грантами. Поддержку будем наращивать из года в год, — подчеркнул губернатор.

Южно-Уральский гражданский форум продлится до 13 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU