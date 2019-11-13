2019-11-13T04:05:26+03:00
Общество

В Копейске открыли велопарковку в честь школьника, утонувшего при спасении детей. И тут же ее убрали

Как это объяснили организаторы
Ирина КАРЕЛИНА
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Велопарковка у школы. Фото: соцсетиВелопарковка у школы. Фото: соцсети
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У копейской школы №48 появилась велопарковка. Это воплотили в жизнь проект Дмитрия Новоселова — ученика, который ценой собственной жизни спас тонущих детей. Дима любил кататься на велосипеде и мечтал, чтобы на нем можно было ездить в школу. Он сам разработал проект велопарковки, но реализовать не успел. Это сделали его друзья и родные вместе с руководством школы.

10 ноября велопарковку открыли. И тут же в соцсетях появилось сообщение, что ее уже убирают.

— Что за покзуха? — возмутились пользователи группы «Подслушано Копейск» в ВК.

— По согласованию с родителями Димы Новоселова и руководством школы велопарковку сделали в съемном варианте. Будем устанавливать в бесснежный период, когда пользуются велосипедами: с весны по осень. Негоже ей ржаветь под снегом. Да и территорию возле школы удобнее будет чистить от снега и льда, когда там не будет парковки. Как снег растает — так и поставим, — пояснил руководитель Совета родительской общественности Андрей Горланцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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