С приходом холодов жители Челябинска вновь начинают задыхаться от смога
Вечером 12 ноября улицы Челябинска затянула плотная дымовая завеса. В свете фар и вечерних огней четко проступала белая пелена, которую, похоже никто не ждал. Режим неблагоприятных метеоусловий был объявлен лишь до вечера 12 ноября — до 19:00. Но по факту смог «выполз» на улицы лишь в темное время суток.
— На Северо-Западе воздух пахнет гарью.
— В центре города не продохнуть, — жалуются горожане в редакцию КП-Челябинск.
Смог довольно часто сопровождает холодное время года в Челябинске. Когда над городом не проходит циклон со свежим снегом и ветром, выбросы предприятий и авто не успевают рассеиваться.
Нового режима НМУ на 13 ноября официальные органы не объявляли.
НА ЗАМЕТКУ
Куда жаловаться на смог в Челябинске
1. «Единая дежурно-диспетчерская служба Челябинска»: 112, 263-34-44.
2. Отдел метеопрогнозов Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды: 260-67-70.
3. Телефон доверия ГУ МЧС по Челябинской области: 239-99-99.
4. Отдел организации охраны атмосферного воздуха министерства экологии Челябинской области: 264-68-91.
5. Единый консультационный центр Роспотребнадзора 8-800-555-49-43.
6. Дежурный эколог управления Росприроднадзора по Челябинской области: 8-908-094-00-64.
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ИСТОЧНИК KP.RU