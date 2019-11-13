С приходом холодов жители Челябинска вновь начинают задыхаться от смога

СЕГОДНЯ 05:52 2019-11-13T05:52:35+03:00

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Вечером 12 ноября улицы Челябинска затянула плотная дымовая завеса. В свете фар и вечерних огней четко проступала белая пелена, которую, похоже никто не ждал. Режим неблагоприятных метеоусловий был объявлен лишь до вечера 12 ноября — до 19:00. Но по факту смог «выполз» на улицы лишь в темное время суток.

— На Северо-Западе воздух пахнет гарью.

— В центре города не продохнуть, — жалуются горожане в редакцию КП-Челябинск.

Смог довольно часто сопровождает холодное время года в Челябинске. Когда над городом не проходит циклон со свежим снегом и ветром, выбросы предприятий и авто не успевают рассеиваться.

Нового режима НМУ на 13 ноября официальные органы не объявляли.

НА ЗАМЕТКУ

Куда жаловаться на смог в Челябинске

1. «Единая дежурно-диспетчерская служба Челябинска»: 112, 263-34-44.

2. Отдел метеопрогнозов Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды: 260-67-70.

3. Телефон доверия ГУ МЧС по Челябинской области: 239-99-99.

4. Отдел организации охраны атмосферного воздуха министерства экологии Челябинской области: 264-68-91.

5. Единый консультационный центр Роспотребнадзора 8-800-555-49-43.

6. Дежурный эколог управления Росприроднадзора по Челябинской области: 8-908-094-00-64.

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ИСТОЧНИК KP.RU