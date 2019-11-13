2019-11-13T09:13:13+03:00
Происшествия

Экс-судью объявили в розыск за растление подростков в Челябинской области

Но по закону он может уйти от наказания
Андрей АБРАМОВ
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Сергея Югова разыскивают за растление малолетних.Сергея Югова разыскивают за растление малолетних.Фото: Следственный комитет России
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Следственный комитет объявил в розыск Сергея Югова. Ранее 44-летний южноуралец был судьей в Коркино. Правоохранители считают, что он надругался над двумя девочками — это его племянницы.

Делом занимается четвертое следственное управление из Екатеринбурга. Оно курирует самые резонансные преступления на Урале.

— С 2009 по 2015 годы Югов совершал развратные действия в отношении двух девочек. Место нахождения подозреваемого неизвестно, — гласит ориентировка следователей.

По статье грозит до трех лет колонии. Самое парадоксальное в этой истории, что экс-судья может избежать наказания, даже если его удастся отыскать. У дела истекает срок давности, ведь история началась десять лет назад.

Если вы знаете местонахождение Сергей Югова, то звоните в отдел уголовного розыска Коркино (351-52) 3-70-94, либо в четвертое следственное управление СКР (34-32) 97-72-47.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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