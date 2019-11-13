Завод в Челябинской области оштрафовали за выбросы
Жители Златоуста минувшим летом пожаловались на выбросы местного металлургического завода. На предприятие нагрянула проверка из прокуратуры. Оказалось, что на фабрике не было разрешения на выброс в атмосферу вредных веществ.
— Златоустовский электрометаллургический завод — один из основных объектов, оказывающих значимое воздействие на состояние воздуха в городе. На предприятие завели административное дело за нарушение правил охраны атмосферного воздуха, — сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
Сумму штрафа определил Росприроднадзор. Завод должен заплатить 180 000 рублей. Пожаловаться на промышленные предприятия можно в природоохранную прокуратуру.
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ИСТОЧНИК KP.RU