У черного риелтора отсудили квартиру, которую ему подарила больная шизофренией жительница Челябинской области

СЕГОДНЯ 10:04 2019-11-13T10:04:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Трегедия в семье Адреевых из Чебаркуля произошла три года назад. Скончался глава семейств, а его супруга страдала шизофренией. В этот момент в жизни женщины появился услужливый парень. Представился волонтерам, стал вести задушевные беседы, таскать продукты и выпивку. Расположил к себе больную и составил договор дарения квартиры.

Несчастную вывезли в садовый домик и бросили там. Тогда она пошла на паперть к церкви. Прихожане храма поинтересовались ее бедами и посоветовали адвоката. Юрист отыскала дочку больной — та жила в Нефтеюганске и из-за разлада в семье не поддерживала связь с матерью.

Все вместе они написали заявление в полицию, но там не признали мошенничество и не стали возбуждать дело. Адвокат не сдалась и пошла в прокуратуру. Там поддержали обращение в суд.

— Удалось доказать, что когда оформляли договор дарения, хозяйка квартиры не понимала, что делает. Сделку признали недействительной и суд обязал вернуть квартиру. Но решение еще может обжаловать новый владелец жилплощади, — рассказали в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU