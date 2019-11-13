2019-11-13T10:04:46+03:00
Общество

У черного риелтора отсудили квартиру, которую ему подарила больная шизофренией жительница Челябинской области

Стоя на паперти у храма, челябинка встретила добрых людей, которые помогли начать борьбу
Андрей АБРАМОВ
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Риелтор втерся в доверие и переписал квартиру.Риелтор втерся в доверие и переписал квартиру.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Трегедия в семье Адреевых из Чебаркуля произошла три года назад. Скончался глава семейств, а его супруга страдала шизофренией. В этот момент в жизни женщины появился услужливый парень. Представился волонтерам, стал вести задушевные беседы, таскать продукты и выпивку. Расположил к себе больную и составил договор дарения квартиры.

Несчастную вывезли в садовый домик и бросили там. Тогда она пошла на паперть к церкви. Прихожане храма поинтересовались ее бедами и посоветовали адвоката. Юрист отыскала дочку больной — та жила в Нефтеюганске и из-за разлада в семье не поддерживала связь с матерью.

Все вместе они написали заявление в полицию, но там не признали мошенничество и не стали возбуждать дело. Адвокат не сдалась и пошла в прокуратуру. Там поддержали обращение в суд.

— Удалось доказать, что когда оформляли договор дарения, хозяйка квартиры не понимала, что делает. Сделку признали недействительной и суд обязал вернуть квартиру. Но решение еще может обжаловать новый владелец жилплощади, — рассказали в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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