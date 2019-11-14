Помог маме с уборкой: в Челябинской области ребенок выкинул коробку с документами

14 Нояб. 04:21 2019-11-14T04:23:19+03:00

Женщина обещает денежное вознаграждение тому, кто найдет ее бумаги на городской свалке

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Когда дети помогают по дому — это счастье для мамы. Или нет?

— Есть ли люди, готовые на городской свалке отыскать мусорный мешок черного цвета с черной коробкой внутри? Там много документов. За вознаграждение. Прошу без стеба. Ребенок решил помочь маме с уборкой… — написала женщина в группе «Подслушано | Трехгорный» в ВК.

Семья весь вечер пыталась отыскать пропажу в мусорных контейнерах у дома, но тщетно. Оказалось, что до этого — в обед — приезжал мусоровоз и вытряхнул все содержимое. Это случилось 11 ноября. Теперь коробка со всеми документами семьи где-то на свалке. А найти нужный черный полиэтиленовый пакет среди тысяч таких же — непростая задача.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ДОКУМЕНТЫ УТЕРЯНЫ ИЛИ УКРАДЕНЫ

1. Сообщите в полицию

2. Начните с восстановления паспорта на портале gosuslugi.ru

3. Уже после получения паспорта начинайте восстановление других документов. В этом также поможет сайт gosuslugi.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU