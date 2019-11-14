Помог маме с уборкой: в Челябинской области ребенок выкинул коробку с документами
Когда дети помогают по дому — это счастье для мамы. Или нет?
— Есть ли люди, готовые на городской свалке отыскать мусорный мешок черного цвета с черной коробкой внутри? Там много документов. За вознаграждение. Прошу без стеба. Ребенок решил помочь маме с уборкой… — написала женщина в группе «Подслушано | Трехгорный» в ВК.
Семья весь вечер пыталась отыскать пропажу в мусорных контейнерах у дома, но тщетно. Оказалось, что до этого — в обед — приезжал мусоровоз и вытряхнул все содержимое. Это случилось 11 ноября. Теперь коробка со всеми документами семьи где-то на свалке. А найти нужный черный полиэтиленовый пакет среди тысяч таких же — непростая задача.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ДОКУМЕНТЫ УТЕРЯНЫ ИЛИ УКРАДЕНЫ
1. Сообщите в полицию
2. Начните с восстановления паспорта на портале gosuslugi.ru
3. Уже после получения паспорта начинайте восстановление других документов. В этом также поможет сайт gosuslugi.ru.
Читайте также: «Жительница Челябинской области ищет на помойке свою дорогую шубу». От мехов маму избавили дети.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
Тел.: (351)265-80-66;
SMS: 8-902-616-06-06.
ИСТОЧНИК KP.RU