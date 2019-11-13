2019-11-13T13:11:04+03:00
Общество

Королеве красоты из Челябинска нужны горячая вода, матрас и ремонт в квартире

Полжизни женщина провела в инвалидной коляске
Ирина Фадюшина
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В этом году на конкурсе «Рожденная побеждать» Анна стала Королевой созидания.В этом году на конкурсе «Рожденная побеждать» Анна стала Королевой созидания.Фото: из личного архива
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Анна Бабанова рисует картины и дает уроки рисования для детей и взрослых. Женщина занялась творчеством после того, как оказалась прикована к инвалидной коляске. Суровая работа на железной дороге забрала здоровье у молодой матери.

— В любую погоду выходишь и проверяешь вагоны, ведь график движения срывать нельзя, — вспоминает она. — Часто приходилось работать без варежек. Пломбы маленькие, чтобы их надеть, надо тонкую проволочку продеть в небольшое ушко. Раз простуда, два простуда… Думала: поболею и пройдет.

Анне поставили диагноз: ревматоидный артрит. Это заболевание, из-за которого иммунная система «нападает» на околосуставные ткани.

Несмотря на инвалидную коляску, челябинка старается жить полной жизнью: участвует в творческих конкурсах, играет в шахматы и шашки. В этом году на конкурсе «Рожденная побеждать» Анна стала Королевой созидания.

Челябинке нужна поддержка неравнодушных людей. Анна планирует сделать ремонт в квартире. Можно помочь как с покупкой стройматериалов, так и физически: поклеить обои, побелить потолок, вынести строительный мусор. В ванной сломался кран, сетует Анна, а вода холодная, то кипяток — нужен хороший смеситель с терморегулятором и, конечно же, сантехник.

Сейчас Анна копит деньги на новый ортопедический матрас. Старый пришел в негодность после ЧП: в октябре, буквально за день до подключения отопления «коротнул» обогреватель, который стоял рядом с кроватью. Матрас был испорчен. Она уже присмотрела подходящий вариант. Также вы можете заказать у Анны картину или выбрать что-то из готовых работ. Связаться с ней можно через страницу в соцсети.

Почему женщина променяла творчество на работу в РЖД, как протекала ее болезнь и почему врачи заговорили о радиации, — читайте в нашем материале.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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