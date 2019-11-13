«Хотите солнца?»: Эвелина Бледанс рассказала о девочке с синдромом Дауна из Челябинска

13 Нояб. 15:09 2019-11-13T15:12:32+03:00

Эвелина Бледанс рассказала в Instagrame, что "солнечная девочка" Ульяна из Челябинска варит мыло, поет и занимается конным спортом. Фотоколлаж.

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Челябинская школьница с синдромом Дауна Ульяна Никифорова варит дизайнерское мыло в виде цветов и фигурок животных. К своему увлечению девочка относится очень серьезно: открыла онлайн-магазин и участвует в ярмарках хенд-мейда.

— Она сказала: «Я хочу продавать в магазине», я говорю: «У меня нет магазина для тебя». В итоге решили сделать страницу соцсети. У нас есть свой бренд — «Улей», — рассказала мама девочки Елена Никифорова.

be_uley На вкус и цвет товарищей нет, но есть много цветных ёжиков Загадка: один ёжик лишний. Какой? Кто угадает, тому приз Арифметика: Мыло: "Ёжик" 100

Недавно девочку заметила актриса и телеведущая Эвелина Бледанс и прорекламировала страницу Ульяны в своем Instagram.

— Вот страница девочки Ульяны с синдромом Дауна. Она делает чудесное авторское мыло. Мыло, сделанное солнечным человеком, заряжено телом и добром. Хотите солнца? — писала Бледанс в своем посте, которая тоже воспитывает сына с синдромом.

bledans Вот страница девочки Ульяны с синдромом Дауна @be_uley . Она делает чудесное авторское мыло. Мыло, сделанное солннечным человеком- заряженно телом и добром. Хотите солнца? @be_uley!!! #тепло #благотворительность #солнечныелюди #синдромДауна #благотворительныйцентр #эвелиныбледанс #мывсеразные

Публикация собрала более 56 тысяч лайков.

Также Ульяна увлекается пением и верховой ездой. Недавно она успешно выступила на Всероссийской специальной олимпиаде в Москве, где заняла первое и третье места в разных дисциплинах. Так совпало, что торжественная церемония награждения состоялась в день рождения девочки.

— Ведущий объявил, что у нее день рождения и все команды от Калининграда до Сахалина закричали: «Поздравляем». Думаю, эти кадры надо в роддомах показывать, чтобы родители не боялись воспитывать особенных детей, — поделилась мама девочки Елена Никифорова. — А ведь 12 лет назад нам предлагали отказаться от Ульяны…

be_uley Привет! Эту девочку зовут Ульяна, и она главная в этой тусовке! Она создаёт мыло и копит на мечту Какая у неё мечта? 1. Съездить в Москву 2. Открыть свой магазин из стекла и бетона 3. Получить на день рождения торт Всё? Ну нет, у этой девчонки богатое воображение и упёртый характер

По словам тренера, именно верховая езда помогла развитию девочки — она стала более самостоятельной. Но самое главное — все-таки вклад родителей.

— Родителям низкий поклон. Они делают колоссальную работу. Без терпения и желания этих волшебных людей ничего бы ничего не было, — рассказала тренер конного клуба «Добрая лошадка» Ольга Маренгольц.

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Победа на недавних соревнованиях пришлась на день рождения девочки (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU