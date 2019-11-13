«Хотите солнца?»: Эвелина Бледанс рассказала о девочке с синдромом Дауна из Челябинска
Челябинская школьница с синдромом Дауна Ульяна Никифорова варит дизайнерское мыло в виде цветов и фигурок животных. К своему увлечению девочка относится очень серьезно: открыла онлайн-магазин и участвует в ярмарках хенд-мейда.
— Она сказала: «Я хочу продавать в магазине», я говорю: «У меня нет магазина для тебя». В итоге решили сделать страницу соцсети. У нас есть свой бренд — «Улей», — рассказала мама девочки Елена Никифорова.
Недавно девочку заметила актриса и телеведущая Эвелина Бледанс и прорекламировала страницу Ульяны в своем Instagram.
— Вот страница девочки Ульяны с синдромом Дауна. Она делает чудесное авторское мыло. Мыло, сделанное солнечным человеком, заряжено телом и добром. Хотите солнца? — писала Бледанс в своем посте, которая тоже воспитывает сына с синдромом.
Публикация собрала более 56 тысяч лайков.
Также Ульяна увлекается пением и верховой ездой. Недавно она успешно выступила на Всероссийской специальной олимпиаде в Москве, где заняла первое и третье места в разных дисциплинах. Так совпало, что торжественная церемония награждения состоялась в день рождения девочки.
— Ведущий объявил, что у нее день рождения и все команды от Калининграда до Сахалина закричали: «Поздравляем». Думаю, эти кадры надо в роддомах показывать, чтобы родители не боялись воспитывать особенных детей, — поделилась мама девочки Елена Никифорова. — А ведь 12 лет назад нам предлагали отказаться от Ульяны…
По словам тренера, именно верховая езда помогла развитию девочки — она стала более самостоятельной. Но самое главное — все-таки вклад родителей.
— Родителям низкий поклон. Они делают колоссальную работу. Без терпения и желания этих волшебных людей ничего бы ничего не было, — рассказала тренер конного клуба «Добрая лошадка» Ольга Маренгольц.
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ИСТОЧНИК KP.RU