Что магнитогорцам хорошо, канадцу — срок: голкипер Джейми Маклеллан со страхом отозвался о своей работе в Челябинской области в 2007 году
В аэропорту встретили с пистолетом, смог продержаться только полтора месяца... Примерно такие эмоции в подкасте 6 «Degrees with Mike McKenna» выдал канадский голкипер Джейми Маклеллан, который в 2007 году заключил контракт с магнитогорским «Металлургом», рассказал сайт ЧелябинскСегодня.
Поначалу Маклеллан был счастлив, упоминая о чудесном соглашении с Магниткой. Говорил, что будет получать четыре тысячи долларов за победу, большущую зарплату, плюс бонусы за матчи на «ноль», перелеты первым классом из США.
Но в итоге смог продержаться в команде только шесть недель. Первое, что спугнуло канадца после возвращения со сборов из Германии, — пистолет, который в московском аэропорту приставил к голове водителя их автобуса какой-то мужик, перегородивший своим авто проезд.
Маклеллана при этом удивило то, что другие российские игроки клуба спокойно отреагировали на этот эпизод.
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ИСТОЧНИК KP.RU