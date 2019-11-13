2019-11-13T14:20:42+03:00
Спорт

Что магнитогорцам хорошо, канадцу — срок: голкипер Джейми Маклеллан со страхом отозвался о своей работе в Челябинской области в 2007 году

Четыре тысячи долларов за победу, огромная зарплата, бонусы: почему канадец отказался от контракта с магнитогорским «Металлургом»
Алексей МИКУШИН
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Фото: ЧелябинскСегодняФото: ЧелябинскСегодня
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В аэропорту встретили с пистолетом, смог продержаться только полтора месяца... Примерно такие эмоции в подкасте 6 «Degrees with Mike McKenna» выдал канадский голкипер Джейми Маклеллан, который в 2007 году заключил контракт с магнитогорским «Металлургом», рассказал сайт ЧелябинскСегодня.

Поначалу Маклеллан был счастлив, упоминая о чудесном соглашении с Магниткой. Говорил, что будет получать четыре тысячи долларов за победу, большущую зарплату, плюс бонусы за матчи на «ноль», перелеты первым классом из США.

Но в итоге смог продержаться в команде только шесть недель. Первое, что спугнуло канадца после возвращения со сборов из Германии, — пистолет, который в московском аэропорту приставил к голове водителя их автобуса какой-то мужик, перегородивший своим авто проезд.

Маклеллана при этом удивило то, что другие российские игроки клуба спокойно отреагировали на этот эпизод.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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