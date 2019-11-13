Замгубернатора Челябинской области объяснила, почему никто не знал о трех детях, которых мать 10 лет держала взаперти

13 Нояб. 18:20 2019-11-13T18:21:23+03:00

Изменить размер текста: A A

13 ноября первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт собрала брифинг в правительстве для журналистов по инциденту в Усть-Катаве. 55-летняя Дина Азизова несколько лет удерживала за забором троих детей. А когда они сбежали — подожгла дом и покончила с собой.

— Соцзащита реагирует на сигналы, которые поступают от полиции, медиков, образования. Факт малоимущности семье не повод вторгаться в семейную жизнь. Формально мы можем сказать, что соцзащита все сделала правильно, ведь сигналов не поступало. Но тем не менее, если бы проводили какие-то обходы территории, могли бы узнать, что трое детей нуждаются в помощи, — сообщила вице-губернатор.

Сейчас прокуратура и следователи проверяют все соцслужбы и даже участкового. Ведь Азизовой годами удавалось скрывать в своем коттедже двух дочерей 20 и 11 лет, а также 15-летнего сына. Причиной гиперопеки стала трагедия в семье.

ИСТОЧНИК KP.RU