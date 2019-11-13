Нелегальные ларьки в Челябинске будут сносить по новым правилам

13 Нояб. 18:25 2019-11-13T18:26:28+03:00

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Депутаты гордумы Челябинска обсуждали, как более эффективно сносить нелегальные киоски. Торговые точки за последние годы заполонили областной центр. Управу на них чиновники найти пока не могут. Отчасти виной тому процедура демонтажа. Дело в том, что нелегальный объект не сносят тут же. Хозяину дают целых три месяца. Все это время он, как правило, не демонтирует объект, а свободно работает. Некоторые прячут киоск в день сноса, а затем возвращают на место.

— После этого процедура начинается сначала. Результатов работы практически не видно, а количество незаконных киосков и ларьков на улицах города практически не сокращается. Поступило предложение: отменить трехмесячный срок. Предлагается только извещать о дате демонтажа, — сообщили в пресс-службе городской думы.

— Когда мы запарковали свою машину в неположенном месте, подъезжает эвакуатор, без всяких предупреждений забирает автомобиль и отвозит его на штрафстоянку. То же самое должно происходить и с ларьками, которые стоят незаконно. Их нужно увозить без длительных ожиданий, — рассказал депутат Илья Мительман.

Также депутаты предложили выдать всем киоскам в городе паспорта. Так во время проверок можно будет легко отличать нелегалов. Отметим, что такое же решение еще год назад предлагало движение «Челябинский урбанист».

Еще одна проблема: эвакуированные киоски. Сейчас их складируют на штрафстоянке в районе Братьев Кашириных. В гордуме предлагают такое решение:

— Если в течение месяца владелец не забрал демонтированный киоск, то муниципалитет оформить его как бесхозное имущество, а дальше продать или утилизировать, — добавили в пресс-службе.

Депутаты планируют принять поправки на заседании 19 ноября.

— Те, кто говорят, что эти меры нарушают права предпринимателей, не правы. Ликвидируя незаконную торговлю, мы поддержим честных предпринимателей, — отметил председатель городской думы Андрей Шмидт.

ИСТОЧНИК KP.RU