Попытка №2: из Челябинска снова запустят рейсы на курорт Хайнань

13 Нояб. 18:28 2019-11-13T18:28:18+03:00

Первый самолет полетит на остров уже через месяц

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Из аэропорта в Челябинске снова можно будет улететь на Хайнань. Чартеры запускает оператор «Тартус-тур». Первый рейс планируется на 31 декабря. Перевозчикам станут «Уральские авиалинии».

Цена на пакетный тур в самом начале равна около 70 тысяч рублей за двоих. Но после новогодних праздников стоимость понизиться. Тур на пару выйдет от 28 500 рублей.

Ранее из Челябинска уже предлагали туры на китайский курорт Хайнань. Но оператор быстро обанкротился. Эксперты турбизнеса скептически настроены относительно этого направления. Причина тому — аэропорт прилета.

— Аэропорт Хайкоу расположен в 300 километрах от курортов. После восьмичасового перелета туристы еще пять часов проведут в автобусе, — цитирует генерального менеджера зарубежного отдела туркомпании «Спутник» Анну Дриботун издание «Полит 74».

Впрочем представители отрасли не исключают, что предложение будет пользоваться спросом. Слишком заманчива цена. Туры других операторов в два-три раза дороже.

ИСТОЧНИК KP.RU