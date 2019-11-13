Празднику быть: в челябинском ТЮЗе нашли куда экстренно перенести новогодние елки

13 Нояб. 18:33 2019-11-13T18:33:09+03:00

Постановки сыграют по расписанию в ДК Станкомаш, но если зрители откажутся от билета, им без проблем вернут деньги

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В Челябинске под угрозой отмены оказались новогодние представления в Молодежном театре — бывший ТЮЗ. На постановку «Мой папа — Дед Мороз» продали множество билетов и вдруг выяснилось, что рабочие не успеют закончить в этом году масштабную реконструкцию. Больше всех разочаровались родители: найти билеты на новогоднюю елку не так-то просто, к тому же представления в Молодежном театре достаточно высокого уровня.

— Будем играть новогодний спектакль в ДК Станкомаш. По расписанию, которое есть в кассах и на нашем сайте. Все желающие, которые готовились к празднику, смогут без проблем туда приехать. Он удобно расположен, там есть комфортная парковка, — рассказала КП-Челябинск директор Молодежного театра Галина Братышева.

Все зрители, купившие билеты, смогут разместиться ровно на тех местах, которые у них отмечены. Если кто-то не может приехать на елку в ДК, театр вернет деньги за билет.

Директор театра также рассказала про реконструкцию.

— Возможность провести настолько масштабный ремонт — это большая радость! Не все регионы такие средства получили. Ремонт капитальный — от фундамента до крыши. Уже в следующем году театр будет отмечать свое 55-летие в новом, усовершенствованном здании. На данный момент отремонтированы кровля, фундамент, цокольный этаж, туалеты, идет работа в зрительном зале, фойе и буфете. В следующем году запланировано обновление сценического комплекса — будет улучшено звуковое и световое оборудование, появится возможность транслировать спектакли онлайн.

ИСТОЧНИК KP.RU