«Из Челябинска в Голливуд за 60 минут»: студентка сняла яркую фотосессию на нелегальном рынке

13 Нояб. 18:50 2019-11-13T19:37:33+03:00

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Студентка факультета журналистики Арина Савина сняла серию кадров, которую назвала «Из Челябинска в Голливуд за 60 минут». Модель обрядили в вечерний наряд и отправили гулять по городу.

— На рынке все нам позволяли фотографировать на фоне их ларьков. Продавец сумок с радостью предоставил товар. Все шутили, смеялись вместе с нами, помогали держать свет, чтобы он от ветра не улетел. В трамвае был лишь один комментарий, что яркий студийный свет попадает в глаза пассажирам. Но мы быстро исправили эту ситуацию. Даже кондуктор попалась понимающая, просила всех обходить, и сама справлялась с неудобствами пассажиров. Нам лишь сказала, чтобы мы приходили в следующий раз снимать попозже, чтобы никому не мешать. Все были удивлены, но в восторге, как и мы, — рассказала КП-Челябинск автор фото Арина Савина.

У прохожих съемка вызвала добрую улыбку. Фото: Арина Савина

Главную идею мастер сформулировала лаконично: «Не обязательно иметь звезду на Аллее славы, чтобы выделяться из толпы».

Дамам разрешили снимать даже на рынке. Фото: Арина Савина

— Откладываем жизнь на потом, до удобного момента. Хотя сами можем погрузиться в ту жизнь, которую хотим. Например, в жизнь суперзвезды. Хотя бы на один час съемки. Мы можем быть теми, кем захотим, самовыражаться и проживать жизнь на 1 000%, в каком городе бы не находились, — делится фотограф.

Кондуктор в трамвае «отгоняла» пассажиров. Фото: Арина Савина

Снимает Арина уже полтора года. Начала снимать пока жила в Америке. Предпочитает проводить модные и концептуальные съемки.

Своей съемкой девушка хотела сказать миру: время жить сейчас. Фото: Арина Савина

Работу Арины мы нашли в группе «TFP GROUP — фотографы и модели Урала». Это крупнейшее в УрФО сообщество творческих людей. Присоединяйтесь и вы!

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