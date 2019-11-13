Глаз не оторвать: 10 лучших кадров от фотографов Челябинска

В Челябинске уже несколько лет развивается крупнейшее на Урале творческое сообщество «TFP GROUP — фотографы и модели Урала». TFP — это вариант творческой коллаборации, когда модели, стилисты, фотографы и визажисты объединяются, чтобы творить. Денег за работу никто не платит — только чистое искусство.

КП-Челябинск поддерживает группу, потому что сегодня — это едва ли единственное активное объединение творческих людей в южноуральской столице. Показываем 10 лучших работ октября, которые хочется пристально разглядывать.

Фотограф: Александр Киселев.

Модели: Екатерина Московцева, Ольга Пяткова.

Автор о работе. Здесь — реально без постановки — две подруги, которые живут в разных городах и видятся очень редко. После съемки одной из них нужно было ехать домой, хотелось уловить и передать это настроение. Оставалось только подобрать локацию, цветовую гамму и не «сбить» настроение.

Фотограф: Александра Копылова.

Модель: Виктория Кузенкова, Никита Хлеборобов.

Автор о работе. Когда я делала эти кадры, в голове были мысли, что для любви место есть везде. Смотришь на фото и ощущается легкость.Не думаешь о том, насколько тяжело было карабкаться, какое количество времени потребовалось. Главное здесь и сейчас — вершина и два человека, которым очень хорошо вместе.

Фотограф: Резеда Мурзаханова.

Модель: Мария Кудрявцева.

Макияж: Олеся Чон.

Аксессуар: Иринка Семененко.

Автор о работе. Фрида Кало — многогранный бесценный бриллиант. Достояние. Яркая и самобытная, испепеляющая искренностью и прямотой птица Феникс. Успешная, добившаяся мировой известности и признания мексиканская художница, необычная, не желавшая казаться кем-то другим, настоящая. Живая. Она — как символ художника, как икона вне времени и наций. Идеал для подражания, достойная восхищения и вызывающая трепет. Она — вдохновение, она — трагедия, она — искусство. Фрида на моей фотографии — это художница Мария Кудрявцева, для которой перевоплощение символично. Мария буквально горела этой идеей и тщательно воссоздала образ как настоящая актриса.

Фотограф: Ольга Кокорева.

Модель: Региночка Казанцева.

Макияж: Анастасия Туголукова.

Прическа: Ольга Зарипова.

Автор о работе.Работа о женской красоте вне времени. О том, что блеск в серьгах, как и блеск в глазах украшают женщину в любую эпоху. Макияж и прическа из образов 50-60-х годов.

Фотограф: Вячеслав Маликов.

Модель: Лена Федотова.

Автор о работе. Кадр из серии, где я показываю, что красоте не нужно вычурное красивое платье, дорогой зал для съемки, идеально подобранный макияж или цвет волос. Красота будет оставаться красотой даже вдали от всех, на берегу, без цвета, кружев и зрителей.

Фотограф: Александр Киселев

Модель: Полина Полинина.

Автор о работе. Себе всегда ставлю задачу сделать максимально качественный портрет без излишней неестественной ретуши, показать модель с выгодной стороны, спрятать минусы.

Фотограф: Максим Грачев.

Модель: Елизавета Исаенко.

Автор о работе. Хотел показать нетипичную красоту.

Фотограф: Ярославов Женя.

Модель: Третьякова Лера.

Автор о работе. Особой задумки не было, просто показать что-то красивое и необычное в кадре.

Фотограф: Элла Касимова.

Модель: Алина Хайсо.

Автор о работе. Честно говоря, в процессе я не думаю о том, что снимаю. Просто вижу красивые цвета, сочетания и делаю фото. Мне кажется, это фото про меланхолию. Внешность девушки очень подходит под настроение, а краски идеально дополнили этот образ. Красные листья можно отнести к уходящей осени, а лежащая девушка на них — неизбежно наступающая зима и меланхолия вместе с ней, которая как бы поглощает все яркие моменты и окрашивает все в серый цвет.

Фотограф: Евгений Лежнин.

Модель: Александр Кудрявцев.

Автор о работе. С самого детства социумом в нашу голову вбивают жизненные установки, цели: школа, институт, работа, машина, семья, квартира, отдых за границей, брендовые вещи и прочие прелести.

Гонка за прекрасным воспитывается в нас из поколения в поколения, а что дальше, после выполнения этого списка? Что должен сделать человек, чтобы на него смотрели и думали: «какой успешный, красавчик, молодец», всего-то обогнать остальных в размере жилплощади, зарплаты, машины, мускул.

Хочется, чтобы в этом бесконечном бегстве за собственной популярностью люди не забывали, что жить в мире где хорошо всем, а не только тебе, приятнее! Не пришлось бы тогда отводить глаза от брошенных, разлагающихся от травм живых существ, окружающих нас — успешных людей!

Люди, будьте добрее к братьям нашим меньшим, и если вы по своим важным причинам не можете позволить себе остановиться, потратиться, замараться, чтобы спасти того, кто сам не может себе помочь, молча пройдите, не оправдывая себя такими фразами: «всем не помочь», «сам справится», «другие помогут».

Если вам не безразлична судьба кошечек, которых мы взяли для этой фотосессии в приюте для кошек «Три Товарища», приходите. Пусть каждый котик найдет себе заботливых хозяев.

Вы можете присоединиться к сообществу во «ВКонтакте» и также начать творить, чтобы потом о вас написала «Комсомолка».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

7 мест в Челябинске, на фоне которых можно сделать красивые фото

Адреса небанальных локаций нам подсказали фотографы. Хочется собрать много лайков в Instagram или просто обновиться аватарку, но не знаете, где сделать фото? Тогда мы вам поможем! (далее)