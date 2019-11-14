Названа возможная причина смерти 16-летней школьницы в Челябинской области

14 Нояб. 13:58 2019-11-14T14:00:33+03:00

Девушка могла умереть во время приступа эпилепсии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром в четверг ее нашли в одном из дворов Троицка

Изменить размер текста: A A

Утром в четверг, 14 ноября, прохожие нашли на улице Октябрьской в Троицке тело 16-летней девушки. Она скончалась прямо на улице. По словам очевидцев, врачи, приехавшие на вызов, уже не пробовали ее откачать.

— Признаков, которые свидетельствуют о криминальном характере смерти, на теле девушки не нашли. По словам близких, школьница страдала хроническим заболеванием, которое и могло привести к смерти, — рассказали журналистам «Челябинск Сегодня» в Следственном управлении Следственного комитета России по Челябинской области.

Тем не менее, эту версию должны проверить. Точную причину смерти назовут эксперты.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Знаете, что случилось на самом деле?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU