Названа возможная причина смерти 16-летней школьницы в Челябинской области
Утром в четверг, 14 ноября, прохожие нашли на улице Октябрьской в Троицке тело 16-летней девушки. Она скончалась прямо на улице. По словам очевидцев, врачи, приехавшие на вызов, уже не пробовали ее откачать.
— Признаков, которые свидетельствуют о криминальном характере смерти, на теле девушки не нашли. По словам близких, школьница страдала хроническим заболеванием, которое и могло привести к смерти, — рассказали журналистам «Челябинск Сегодня» в Следственном управлении Следственного комитета России по Челябинской области.
Тем не менее, эту версию должны проверить. Точную причину смерти назовут эксперты.
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ИСТОЧНИК KP.RU