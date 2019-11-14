2019-11-14T14:05:30+03:00
Общество

В глубинку Челябинской области придет настоящая медицина

Губернатор Алексей Текслер провел совещание по развитию первичной медицины
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На совещание по развитию первичной медицинской помощи губернатор собрал замов и министров. Фото: gubernator74.ruНа совещание по развитию первичной медицинской помощи губернатор собрал замов и министров. Фото: gubernator74.ru
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На сельские больнички и фельдшерско-акушерские пункты в Челябинской области приходится до 70% всех обращений. К сожалению, в последние годы, развивая высокотехнологичную медицину, о первичном звене, мягко говоря, подзабыли.

Губернатор Алексей Текслер тему восстановления первичной медико-санитарной помощи для нынешней власти называет первостепенной.

На совещании с замами и министрами губернатор акцентировал внимание на решении главных задач: строительстве ФАПов и амбулаторий для врачей общей практики в селах; модернизации и ремонте районных, городских поликлиник, больниц; совершенствовании работы службы скорой помощи. Предстоит решить проблему дефицита медицинских кадров:

— Мы должны использовать все возможности медицинского университета, чтобы студенты шли в профессию, в том числе, в муниципалитетах. Нам не хватает около двух тысяч врачей. Каждый год мы должны 400-500 врачей привлекать в наши учреждения, чтобы решить проблему нехватки кадров. Считаю это особенно важным для достижения ключевой задачи первичного звена здравоохранения — снижения уровня общей смертности.

Министр здравоохранения области Юрий Семенов сообщил, что за пять лет планируется построить 100 ФАПов; до 2021 года власти купят 17 мобильных медицинских комплексов. Кроме того, в 2021 году в области будет создана единая диспетчерская служба «скорой помощи».

В этом году на Южном Урале будут построены 24 ФАПа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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