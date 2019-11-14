Собака так хотела попасть в алкомаркет, что прогрызла дверь магазина в Челябинской области

14 Нояб. 14:14 2019-11-14T14:14:53+03:00

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В Магнитогорске собака прогрызла дыру в двери, чтобы попасть в алкомаркет на улице Бахметьева. Нарушительницу порядка засекли бойцы отряда быстрого реагирования, когда приехали на зов охранной сигнализации, сообщает сайт «Хорошие новости».

На глазах изумленных чоповцев собака зубами раздирала пластик. Но заметив людей, она пустилась в бега. Догонять ее стражи порядка не стали. Возможно, собаку тут прикормили, а нынешней ночью она очень замерзла и пошла искать помощи к людям.

Кстати, месяц назад в алкомаркете задержали настоящих грабителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU