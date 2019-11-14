Один против всех: справится ли новый прокурор с выбросами на Южном Урале

14 Нояб. 14:11 2019-11-14T14:11:20+03:00

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Стало известно, что наказывать заводы за чрезмерные выбросы будет новый прокурор Алексей Пунигов. Ранее он работал исполняющим обязанности природоохранного прокурора. Как отмечает телеграм-канал «Челябушка», по сути, господин Пунигов просто избавился от приставки и.о., но изменит ли это ситуацию в городе.

— Природоохранное ведомство у нас занимается проверками предприятий и экологическими преступлениями. Каждый раз все как под копирку. Объявляют НМУ, в воздухе вонь, Минэко в поиске загрязнителей. Рейды совершаются по графику с перерывами на обед и полдник, специалисты дышат полной грудью, пользы — ноль. Через пару дней озвучат, что где-то было превышение по бензапирену и формальдегиду (веществам вторичным, к предприятиям отношения не имеющим), найдут мальчика для битья, оштрафуют и успокоятся до следующего преступления, — возмущаются авторы «Челябушки».

А может быть и вправду, не выбрасывать лишнего, чтобы потом никого не наказывать?

ИСТОЧНИК KP.RU