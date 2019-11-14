Крытый каток в Кыштыме строится без выходных

14 Нояб. 17:04 2019-11-14T17:04:02+03:00

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Коньками звучно резать лед кыштымцы будут совсем скоро. В городе ударными темпами, круглосуточно, достраивается долгожданный крытый каток. Настоящим подарком он станет для воспитанников муниципальной спортивной школы «Академия хоккея». В ней занимаются 90 детей.

По распоряжению губернатора Алексея Текслера, на завершение работ из областного бюджета было выделено 97 млн руб. Приемка катка назначена на 20 декабря.

Глава Кыштыма Людмила Шеболаева — инспектор стройки, бывает на площадке чуть не каждую неделю. Сейчас на арене идет монтаж вентиляционной системы, ледового поля и освещения.

По словам мэра, графики трех подрядчиков выстроены так, чтобы, не мешая друг другу, они выполнили нужные работы.

— Отставание от графика сегодня — сутки. Оперативки проводим каждый день. Подрядчики работают без выходных. Заказчиком работ выступает отдел капитального строительства, контроль ведется с утра и до самого вечера, — говорит глава Кыштыма.

Общественными контролерами стали родители юных хоккеистов. У них претензий к строителям нет.

— Еще десять дней назад было совсем все по-другому. За это время сделан очень большой объем работ. Мы отслеживаем ход строительства онлайн, видим, что и в одиннадцать вечера люди реально работают. Очень ждем открытия, — рассказала член группы общественного контроля Наталья Мокичева.

ИСТОЧНИК KP.RU