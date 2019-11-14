Взаперти и с тараканами: из дома престарелых в Челябинске экстренно вывезли всех постояльцев

14 Нояб. 19:18 2019-11-14T20:01:03+03:00

Гулять старикам приходилось по лестницам и коридорам - на улицу никого не выводили. Фото: Алексей ФОКИН

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Внеплановая проверка частного пансионата для пожилых в Ленинском районе Челябинска закончилась экстренной эвакуацией постояльцев.

На то, что в платном учреждении нечисто, пожаловались визитеры. На место приехала прокуратура и ужаснулась: нарушения обнаружили по всем фронтам.

— Нарушены санитарно-эпидемиологические нормы. Находиться там просто небезопасно. Потому учреждение экстренно закрывают. Все 54 постояльца уже вывезены в стационар, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Основную угрозу для жизни престарелых людей представляло само здание пансионата. В нем не соблюдались нормы противопожарной безопасности. Случись что — и вывести постояльцев из огня было бы трудно. В России, увы, уже имеется печальный опыт гибели пожилых в подобных учреждениях закрытого типа. Кстати, в Челябинске стариков не выводили даже на прогулки, при этом окна в комнатах постояльцев не открывались — даже проветрить комнаты старики не могли.

Также проверка нашла серьезные нарушения в организации питания стариков и отметила тотальную антисанитарию. Видимо, бизнесмены, содержавшие этот приют, экономили на всем.

Пока старики отходят от арестантского ухода в частном пансионате, чиновники ищут для них места в государственных домах престарелых. Расселить обещают всех.

— В настоящее время 54 пациента дома престарелых размещены в медицинских учреждениях областного центра. Медики сразу же приступили к обследованию стариков. Они должны оценить здоровье всех постояльцев. Возбуждено уголовное дело. Его взял на контроль руководитель следственного управления, — сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU