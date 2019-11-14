Челябинец без ноги стал героем столичной выставки «Преодоление»

14 Нояб. 20:30 2019-11-14T20:30:03+03:00

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На Чистопрудном бульваре в Москве открылась выставка фотографий «Преодоление». На снимках — люди с инвалидностью, которые смогли преодолеть свои увечья и живут полной жизнь. Среди них бывший железнодорожный рабочий из Челябинска Федор Меркульев. Несколько лет назад он потерял одну ногу.

— Сегодня Федор — первый в России конькобежец на протезе, профессиональный видеооператор, фотомодель, консультант, тренер и многое-многое другое. После несчастного случая жизнь нашего земляка изменилась до неузнаваемости. Достичь успехов ему помогла активная жизненная позиция и поддержка родных, — замечают в пресс-службе регионального отделения Фонда социального страхования. Именно это ведомство и устроило выставку.

Кадры с московской выставки. Фото: пресс-служба ФСС.

В начале этого года Федор Меркульев получил в ФСС новый модульный протез бедра, который по качеству мало чем отличается от здоровой ноги. Теперь наш земляк планирует достичь новых результатов в конькобежном спорте и зарегистрировать эту дисциплину в перечне параолимпийских.

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ИСТОЧНИК KP.RU