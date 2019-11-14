«Хочу тибя любицца — жениться не хочу»: сексапильная КВНщица из Челябинска снялась в клипе Михила Галустяна

14 Нояб. 21:44 2019-11-14T22:09:44+03:00

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Видимо, лавры Артура Пирожкова не дают покоя нынешним КВНщикам. Следом за Александром Реввой заняться сольной карьерой решил Михаил Галустян. Юморист записал первую песню «Хочу тибя любицца» и снял по ней яркий клип. Роль роковой дивы, которая запала в сердце поющему Жорику, сыграла наша землячка Елизавета Смолина.

Девушка окончила факультет журналистики ЮУрГУ, играет в команде КВН «Театр Уральского зрителя», в ее составе уже Елизавета уже засветилась на Первом канале. Также она работает телеведущей на СТС, в весной 2019 года красавица вошла в число 50 финалисток конкурса “Мисс Россия”.

В общем, смотрите клип и оценивайте двоих — юмор и пение Галустяна и красоту 24-летней Лизы Смолиной.

Красавица из Челябинска украсила клип Галустяна.Видео: Super Жorik.

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ИСТОЧНИК KP.RU