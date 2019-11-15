Владимир Путин подтвердил события саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске
В Бразилии, на саммите БРИКС, президент России завил о том, что Челябинск примет часть мероприятий летом 2020 года.
— Планируем около 150 мероприятий. Помимо Санкт-Петербурга, встречи и форумы пройдут в Челябинске и в других российских городах, — сказал Владимир Путин на пленарном заседании.
Для встречи глав государств организаций ШОС и БРИКС выбран Санкт-Петербург. Челябинск станет вторым городом страны по количеству мероприятий в рамках саммитов. Челябинск получил федеральные средства на благоустройство скверов, ремонт фасадов. В следующем году планируется масштабная работа по озеленению. Продолжится восстановление скверов и строительство новых пространств для отдыха.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, работавший в Бразилии в составе российской делегации, уверен: международные мероприятия пройдут на высоко уровне:
— На саммите БРИКС президент России Владимир Путин подтвердил, что значительная часть саммитов ШОС И БРИКС пройдет в Челябинске. Город продолжает подготовку к этим ответственным и важным мероприятиям международного уровня. Уверен, мы достойно встретм гостей, а город получит импульс развития.
ИСТОЧНИК KP.RU