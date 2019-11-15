Жители Челябинской области поддержали флешмобом толстого кота, которого не пустили в самолет
История про толстого кота по имени Виктор взорвала Интернет. Напомним, он вместе с хозяином должен был лететь из Риги в Москву, а потом во Владивосток. На пересадке в «Шереметьево» ему сказали: «Виктор, у вас два лишних килограмма. Вам нельзя в салон. Только в багажное отделение».
Герои истории Михаил и его толстый кот Виктор. Фото из личного архива Михаила.
Но котик весом в 10 кг (это вместе с переноской — отмечает его хозяин) и так плохо себя чувствовал в полете. Мужчина побоялся, что пушистый товарищ в багаже просто не долетит живым. И пошел на хитрость: нашел похожего кота, взвесил его в аэропорту перед новым вылетом, а на борт взял своего. Они летели бизнес-классом. Однако, пассажиров раскусили и наказали, лишив всех накопленных миль.
Еще один крупненнький котик из Миасса. Фото: vk.com/miassu
Кошатники города Миасса Челябинской области считают, что с Виктором и его хозяином Михаилом поступили слишком строго. Они устроили настоящий флэшмоб в их поддержку, заполонив соцсети фотоснимками своих толстых котиков. Каждый из этих пушистиков весит почти 10 кг.
Фото: Евгйени Денисов, vk.com/miassu
— Таких крупных котов полно! Даешь равные права всем котикам! — пишут подписчики паблика «ЧП Миасс» в ВК.
Мейсон весит 9,5 кг. Хотя так по фото и не скажешь. Фото: Наталья Архипова, vk.com/miassu
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ИСТОЧНИК KP.RU