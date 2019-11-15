Жители Челябинской области поддержали флешмобом толстого кота, которого не пустили в самолет

15 Нояб. 05:43 2019-11-15T05:50:15+03:00

"Что, и меня в багажное отделение?" Фото: Марина Каюмова, vk.com/miassu

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История про толстого кота по имени Виктор взорвала Интернет. Напомним, он вместе с хозяином должен был лететь из Риги в Москву, а потом во Владивосток. На пересадке в «Шереметьево» ему сказали: «Виктор, у вас два лишних килограмма. Вам нельзя в салон. Только в багажное отделение».

Герои истории Михаил и его толстый кот Виктор. Фото из личного архива Михаила.

Но котик весом в 10 кг (это вместе с переноской — отмечает его хозяин) и так плохо себя чувствовал в полете. Мужчина побоялся, что пушистый товарищ в багаже просто не долетит живым. И пошел на хитрость: нашел похожего кота, взвесил его в аэропорту перед новым вылетом, а на борт взял своего. Они летели бизнес-классом. Однако, пассажиров раскусили и наказали, лишив всех накопленных миль.

Еще один крупненнький котик из Миасса. Фото: vk.com/miassu

Кошатники города Миасса Челябинской области считают, что с Виктором и его хозяином Михаилом поступили слишком строго. Они устроили настоящий флэшмоб в их поддержку, заполонив соцсети фотоснимками своих толстых котиков. Каждый из этих пушистиков весит почти 10 кг.

Фото: Евгйени Денисов, vk.com/miassu

— Таких крупных котов полно! Даешь равные права всем котикам! — пишут подписчики паблика «ЧП Миасс» в ВК.

Мейсон весит 9,5 кг. Хотя так по фото и не скажешь. Фото: Наталья Архипова, vk.com/miassu

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ИСТОЧНИК KP.RU