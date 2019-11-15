Челябинск отвоевал у Сочи право проведения чемпионата России по фигурному катанию

15 Нояб. 05:53 2019-11-15T05:53:49+03:00

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Мы победили! Челябинск обошел Сочи в соревновании на право проведения большого и зрелищного спортивного праздника — чемпионата России по фигурному катанию. Об этом сообщил заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов

Решающим фактором победы в соперничестве с олимпийским Сочи стал блестящий опыт Челябинска в организации и проведении Гран-при среди юниоров, что прошел осенью в ледовой арене «Трактор». Уже тогда, во время соревнования юных звезд, глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков заявил, что чемпионат прошел безупречно. Тогда же Александр Горшков и генеральный директор Федерации Александр Коган сообщили, что рассмотрят и нашу заявку на проведение чемпионата-2020.

В сентябре нынешнего года, напомним, в Челябинск прибыли более 100 фигуристов из 32 стран мира. А тремя годами раньше, в январе и декабре 2016 года в арене «Трактор» прошли первенство юниоров и чемпионат России.

Наша новая победа тем более важна, ведь по плану регулярный чемпионат страны должен был проходить именно в Сочи!

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ИСТОЧНИК KP.RU