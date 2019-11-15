15 Нояб. 06:23 2019-11-15T06:26:12+03:00

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В группе «Типичный Курган» в ВК выложили видео, снятое во дворе одного из домов жилого района Заозреный.

— Просто папаша года! Учит ребенка кататься на коньках на болоте, которое только-только покрылось коркой льда, — написал автор.

Папаша года : в Зауралье мужчина учит свою дочь кататься на коньках на едва замерзшем болоте.

Пользователи соцсети спорят, безопасно ли сейчас кататься по льду. Одни говорят, что болото уже давно застыло, сантиметров 15 есть. Другие считают: так как погода была теплой, лед сейчас максимум 5 см.

Сотрудники МЧС призывают людей не подвергать себя опасности — не выходить на тонкий лед!

— В период становления льда вода замерзает, как правило, неравномерно: сначала у берега, на мелководье, а затем уже на середине. Скрепленный вечерним или ночным холодом, в период с ноября по декабрь лед еще способен выдержать небольшую нагрузку. Но днем, быстро нагреваясь от просачивающейся через него талой воды, становится очень слабым, хотя и сохраняет достаточную толщину, — объясняют спасатели Курганской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU