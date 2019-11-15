В Челябинске из-за монитора компьютера вспыхнул пожар

15 Нояб. 09:06 2019-11-15T09:06:42+03:00

Как назло, рядом с оргтехникой стоял аэрозольный баллончик

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ЧП в коммунальной квартире четырехэтажного дома на ул. Сталеваров случилось накануне вечером. Уже через две минуты пожарные расчеты прибыли на место.

— Из окна квартиры врывались клубы черного дыма. Внутрь пожарные проникли по автолестнице. Горели вещи в десятиметровой комнате. Пожар локализовали за минуты. Хозяйка комнаты выбежала в подъезд. Но успела отравиться ядовитыми продуктами горения, ее доставили в больницу, — рассказала пресс-секретарь Челябинского пожарно-спасательного гарнизона Ирина Шафеева.

Погорелица рассказала, что услышала сильный хлопок, вспыхнули вещь. Газовая служба утечки газа в квартире обнаружено не было. Причиной пожара стало короткое замыкание монитора компьютера. А рядом с мотором стоял аэрозольный баллончик дезодоранта. Он и взорвался от перегрева.

В пресс-службе пожарно-спасательного гарнизона напомнили, что хранить аэрозоли рядом с электроприборами запрещено.

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ИСТОЧНИК KP.RU