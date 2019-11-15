Текслер определился с кандидатурой детского омбудсмена в Челябинской области

15 Нояб. 09:19 2019-11-15T10:19:38+03:00

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«Ура!», — пишут отклики подписчики губернатора Челябинской области в социальной сети Инстаграм. «Ура» — решению Алексея Текслера по кандидатуре Уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области.

Ирина Буторина, возглавлявшая аппарат детского правозащитника, назначена министром социальных отношений региона. Освободившийся пост очень ответственный. Губернатор сразу подчеркнул, что размышлял над кандидатурой долго. Как подчеркнул Текслер, нет ничего важнее детства. И задач перед омбудсменом много.

Теперь предложение губернатора по кандидатуре Евгении Майоровой рассмотрят депутаты Законодательного Собрания и в аппарате Уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой. Процедура согласования займет около месяца.

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ИСТОЧНИК KP.RU