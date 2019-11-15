В Челябинске трамвай сбил дорожного рабочего
Накануне, 14 ноября, на Свердловском тракте, у трамвайно-троллейбусного депо, вагоновожатый зацепил кузовом трамвая дорожного рабочего, проводившего манипуляции на путях.
К счастью, обошлось без трав и повреждений: пострадавшему назначено амбулаторное лечение без оформления больничного.
В пресс-службе ООО «ЧелябГЭТ» корреспонденту КП-Челябинск пояснили, что в ДТП виноват рабочий.
— Он проводил работы на рельсах, нарушив технику безопасности, во время движения транспортного средства. Сегодня, 15 ноября, мужчина вновь вышел на работу. По случившемуся факту в ООО «ЧелябГЭТ» проводится служебная проверка для выяснения всех обстоятельств случившегося, — рассказала пресс-секретарь предприятия Екатерина Непогодина.
В транспортном предприятии напоминают: зимой, в условиях плохой видимости и гололеда, нужно быть особенно бдительными. Переходить трамвайные пути можно только в местах, разрешенных правилами дорожного движения.
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