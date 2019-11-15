Все частные пансионаты для престарелых проверят после закрытия «Золотой осени»
В течение недели на Южном Урале проверят все негосударственные дома-интернаты и пансионаты для пожилых и инвалидов. Такое поручение дали главам всех городов и районов, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты Челябинской области.
— В качестве экспертов к проверкам нужно привлечь представителей пожарного надзора, Роспотребнадзора, Росздравнадзора и инспекции по труду. Результаты поверок должны лежать у меня на столе до 22 ноября, — распорядилась первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.
Массовые проверки пройдут по области после экстренной эвакуации пациентов из частного пансионата «Золотая осень», который расположен в Ленинском районе Челябинска. Здесь нашли серьезные нарушения по части пожарной безопасности и жуткую антисанитарию. Кроме того, сотрудников заведения заподозрили в жестоком обращении с постояльцами, которое могло привести к гибели стариков. И они там действительно умирали.
54 пенсионера были в срочном порядке эвакуированы из дома престарелых в Челябинске.
Между тем, есть и такие челябинцы, кто удивлен результатам проверки. Они были довольны работой пансионата и теперь не знают, куда пристроить своих стариков.
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ИСТОЧНИК KP.RU