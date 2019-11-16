На фасаде дома в Челябинске уничтожили граффити с девушкой, держащей каравай

СЕГОДНЯ 10:23 2019-11-16T10:25:20+03:00

Слева фото, как было. Справа - как стало. Фото: vk.com/GraffitiRussia

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Красочное граффити на стене дома по адресу Труда, 161 радовало челябинцев недолго. Финальный штрих художники поставили неделю назад. В ночь на 16 ноября рисунок закрасили серой краской. Граффитисты считают, к этому приложило руку рекламное агентство, у которого были свои планы на эту площадь.

Фасад долгое время сдавали под рекламу. Но власти приостановили аренду и разрешили художникам разрисовать стену к предстоящим саммитам.

У агентства отобрали лакомое место — стена дома очень хорошо просматривается. Рекламщики подали в суд на чиновников и объявили войну граффитистам.

— Рекламное агентство ООО «Метро» закрасило граффити на фасаде дома в надежде выиграть суд с администрацией. Суд пройдет 26 ноября в арбитражном суде, заседание открытое. Из-за таких людей и организаций наш город всегда будет в одной рекламе, без каких либо изменений в лучшую сторону, — написали художники во «ВКонтакте».

Сейчас райтеры пытаются смыть краску. Если не получится, придется рисовать заново.

Корреспондент КП-Челябинск позвонила в рекламное агентство и спросила, можно ли разместить рекламу на фасаде дома. На сайте агенства есть предложение по размещению.

Менеджер сказал, что конкретно по этому месту нужно общаться с директором, поскольку есть спорный момент. А на вопрос «Кто закрасил фасад?» сотрудник ответил, что не знает.

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ИСТОЧНИК KP.RU