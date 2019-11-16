«Комсомолка» вручит подарки читателям с толстыми котами
КП-Челябинск присоединяется к флешмобу в защиту котейки Виктора, которого не пустили в самолет из-за лишних килограммов. Мы считаем — это дискриминация. Хорошего кота должно быть много!
Если думаете так же, приносите своих отъевшихся пушистых к нам в редакцию в среду, 20 ноября. Мы взвесим их, сфотографируем и разместим фотокарточки в своих соцсетях. Каждому пухляшу от нас — презент. А хозяину самого упитанного кота мы подарим бесплатную подписку на наш еженедельник — «толстушку».
Ждем вас в среду, 20 ноября, с 12 до 17 часов по адресу Красная, 4, 6 этаж, офис 604. Машину можно припарковать у ДС «Юность», либо у Дворца пионеров, въезд со стороны Свердловского проспекта.
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