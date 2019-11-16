Супруги из Челябинска спасли щенят, выброшенных в коробке на холод, и нашли им новый дом

СЕГОДНЯ 12:20 2019-11-16T12:40:06+03:00

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Челябинцы Анна и Николай раздали всех хвостатиков, которых нашли в частном секторе микрорайона Чурилово. Супруги обнаружили коробку со щенками недалеко от дороги, по которой люди ходят к остановке. Кто-то выбросил их, оставил на холоде без еды и воды.

Пара забрала малышей домой. А за неделю нашли им хозяев.

— Всех щенков пристроили, они уехали к новым хозяевам. Благодарю за помощь неравнодушных людей, которые помогли распространить информацию и найти дом этим крохам, — рассказала Анна корреспонденту КП-Челябинск.

Кстати, по закону «Об ответственном обращении с животными», который приняли в прошлом году, владельцы не имеют право просто так оказываться от обязанностей по содержанию животных. Они должны определить питомцев в приют. Либо пристроить их в «добрые руки».

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ИСТОЧНИК KP.RU