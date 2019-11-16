Челябинцы возмущены уничтожением гостеприимного граффити в центре города

СЕГОДНЯ 13:14 2019-11-16T13:17:17+03:00

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Многих горожан задел инцидент, произошедший в ночь на субботу, 16 ноября. Неизвестные закрасили серой краской яркое граффити на фасаде дома по адресу Труда, 116. По мнению художников, к этому могут быть причастны сотрудники рекламного агентства, которые размещали здесь баннера.

Большинство челябинцев встали на сторону граффитистов. По мнению горожан, Челябинск — серый город, ему недостает ярких красок. А вот рекламы — навалом.

Мария Берсенева, общественница:

— Я была там в тот день, когда решался вопрос с разрешениями, и они были получены. Сейчас этот дом снова серый, рисунок закрашен. Рекламное агентство ООО «Метро» считает, что на этом доме должна быть реклама, но при введении дизайн-кода в Челябинске, с этого дома ее снимали и, как я уже написала, на граффити были получены разрешения. Чем закончится эта история, станет понятно в ближайшее время. Сейчас же очевидно одно, нет согласованности действий различных структур. Нет своевременности принятия решений. В итоге огромный труд, прекрасное творение талантливого человека покрыто слоем серой краски.

Отец Игорь Шестаков, настоятель Свято-Троицкого храма:

— Дикость, страшная в торжестве серости! Так приятно было смотреть на это граффити!

Челябинка Татьяна Бубнова:

— Сначала бы выиграли суд, а потом портили . Я в таком ужасе сейчас. Это было очень красиво и оригинально. Нужно найти виновных и заставить вернуть то, что было не ими создано, да и штраф еще выставить, чтобы неповадно больше так делать!

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ИСТОЧНИК KP.RU