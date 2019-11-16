В Челябинске малыша с больным сердцем, к которому отказывалась ехать неотложка, перевели в реанимацию
Врачи продолжают бороться за здоровье маленького Левы. У мальчика серьезные проблемы с сердцем. 15 ноября его перевели из обычной палаты в реанимацию.
— Динамика отрицательная — выброс фракции в сердце уменьшился. Прогноз врачей: наша радость в один момент может закончиться. Когда это произойдет, никто не знает. У Левы большое сердце, мышцы сильно растянуты. Лечащий врач в областной больнице говорит, что процесс уменьшения сердца очень сложный и не факт, что получится это сделать. Были в кардиоцентре — показаний для операции нет. На УЗИ не удалось рассмотреть заднюю аорту, это может выявить компьютерная томография. Но Лева может ее просто не перенести. Во время исследования сердце увеличивается в размерах, а оно у Левы итак большое, — рассказала мама малыша Виктория.
Челябинские врачи делают сейчас все возможное. Если мальчику не станет лучше, его переведут в столичную клинику.
— Документы для телеконференции с Москвой начали оформлять, процесс этот не быстрый. Сейчас Лева может не выдержать транспортировку. Вопрос возможной пересадки сердца также решается только в Москве, и делается операция уже не в России. Рисков много и никто не может сказать, сколько у нас есть времени. Нас, конечно, сначала накрыло, но теперь мы видим, что шанс есть. И мы будем идти к нему, мы уже это делаем, — добавила Виктория.
Напомним, Лева попал в больницу на прошлой неделе. Малышу резко стало плохо — начал глубоко дышать, участилось сердцебиение. Родители четыре дня добивались, чтобы сына осмотрели специалисты. Оказалось, у малыша острая сердечная недостаточность.
КП-Челябинск отправили запрос в областной минздрав по поводу этой ситуации.
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ИСТОЧНИК KP.RU