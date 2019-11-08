«Пришлось врать про высокую температуру»: неотложка отказалась ехать к ребенку с больным сердцем в новый микрорайон под Челябинском

Семья Шафигиных из микрорайона Залесье прошла целый квест длиной в четыре дня, чтобы отвести ребенка к специалисту. Оказалось, что у малыша острая сердечная недостаточность. В подобных случаях промедление может стоить человеку жизни.

ВРАЧ НИЧЕГО НЕ СЛЫШИТ

Леве год и семь месяцев. Когда под вечер субботы, второго ноября, мама заметила, что он глубоко дышит, а сердце бьется слишком часто, они списали это на усталость. Но на следующий день это продолжилось, родители забили тревогу.

— Я позвонил в неотложку, мне дали еще какой-то номер. Там девушка сказала, что ей надо уточнить, и начала переговариваться с коллегами. Я слышу их разговор: нет температуры — завтра, в общем порядке, милости просим. Я объясняю, что у ребенка одышка, сердце часто бьется. Мне говорят: «Нет, не поедем», — рассказал папа мальчика Анатолий. — Тут пришлось идти на хитрость, говорю: «Есть температура, только что подскочила». Мне сказали, что я обманываю, после нескольких минут ругани они согласились. Когда я позвонил оператору, который отправляет медика, она (судя по голосу, бабушка) говорит: «Вы в следующий раз не связывайтесь, просто говорите, что есть температура». То есть приходится врать, чтобы помочь ребенку.

Врач дважды послушала ребенка, но не услышала никаких шумов в сердце. В ответ на возражения родителей, посоветовала сделать ЭКГ и «постараться попасть к кардиологу». Ближайшая запись в поликлинику оказалась на 14 ноября.

В РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЕ ТОЛЬКО ПЕДИАТР

В понедельник, 4 ноября, удалось сделать ЭКГ платно, оно показало гипертрофию левого желудочка, но запись к специалисту даже в частной клинике была только на поздний вечер следующего дня. В скорой помощи родителям ответили, что могут увести только в райцентр — Долгодеревенское, но там будет лишь педиатр. Во вторник состояние ребенка стало еще хуже. Удалось попасть на прием в частную клинику, где посоветовали детскую кардиологию на улице Воровского, но туда нужно направление из поликлиники.

— Едем туда. Врач пытается отправить в детскую областную — такая маршрутизация. Кое-как уговариваем дать направление на Воровского, — рассказала мама мальчика Виктория.

И только в среду семье все-таки удалось попасть в детскую кардиологию, где поставили диагноз: острая сердечная недостаточность.

— Врач Виктор Юрасов спустился в приемный покой, настоял на госпитализации. В первые минуты Леве сделали кардиограмму, дали таблетки, поставили укол, — продолжает Анатолий.

В ЛЮБОЙ МОМЕНТ МОГУТ ЗАБРАТЬ В РЕАНИМАЦИЮ

Сейчас Лева с мамой лежат в больнице. Мальчик находится в тяжелом состоянии, врачи приходят каждые полчаса, на всякий случай предупреждена реанимация. Вчера ему опять стало плохо: он начал задыхаться. Пока медики не дают оценок, как отразились на здоровье мальчика несколько дней промедления.

Молодые родители отмечают: раньше врачи ничего не говорили о возможных проблемах с сердцем, но теперь в кардиологии говорят, что проблема появилась давно.

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