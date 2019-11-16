Жители Челябинска прочесывают город в поисках бутылок с деньгами от «Орла и решки»

СЕГОДНЯ 15:55 2019-11-16T16:53:53+03:00

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На телеканале «Пятница» вышел очередной выпуск программы «Орел и решка». Ведущие Маша Горбань и Маша Миногарова посетили промышленный Челябинск. Звездные гости увидели метеорит, поднялись на смотровую площадку «Челябинск-СИТИ», поели уральских пельменей, посетили тракторный завод, а еще сгоняли в Златоуст и Сатку.

Ну, и по традиции спрятали бутылки со 100-долларовыми купюрами. Да не одну, как обычно, а целых пять! После выхода передачи горожане бросились на поиски кладов. Съемки проходили еще в сентябре. Нужно было поторопиться — ценные бутылки уже кто-нибудь мог случайно обнаружить.

Сейчас челябинцы вовсю обследуют указанные ведущими локации.

— Машины паркуются на Энергетиков, возле Плодушки в Ленинском районе. Очень много машин. Народ залезает на трубы и фоткает, — рассказали корреспонденту КП-Челябинск очевидцы.

Пока нет информации о том, что кто-то нашел деньги.

Челябинцы активно ищут 100$, спрятанные ведущими программы Орел и решка .Видео: соцсети

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ИСТОЧНИК KP.RU