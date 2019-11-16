Скончался политик Никита Исаев, на всю страну рассказавший об экологических проблемах в Челябинске

СЕГОДНЯ 15:55 2019-11-16T15:59:00+03:00

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Сегодня ночью, 16 ноября, не стало политика и колумниста «Комсомольской правды» Никиты Исаева. Он умер по дороге из командировки, в поезде Тамбов-Москва. Причиной стала сердечно-сосудистая недостаточность и остановка сердца. Политику был 41 год.

— Скоропостижно ушел мой любимый человек, смысл и суть всего. Мы были в этот момент вместе. Он очень многое делал для меня и даже в этот момент, который я пока не понимаю, как пережить, он оказался рядом со мной, — написала на своей странице в «Фейсбуке» его помощник, бывшая челябинская журналистка Алина Жестовская.

Никита Исаев участвовал в экологических мититингах в Челябинске. Челябинцам он запомнился после того, как в прошлом году на федеральном канале рассказал о штурме городской мэрии экоактивистами.

Челябинск задыхался от смога и люди пришли в администрацию, чтобы задать вопросы Владимиру Елистратову. Журналисты тогда не поверили Исаеву и объявили его в желании «хайпануть», а после вывели трансляцию с камеры видеонаблюдения на площади Революции. Из-за елей здание мэрии, где стояли десятки людей, было не видно. И тему быстро свернули.

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ИСТОЧНИК KP.RU