Алексей Текслер в Петербурге презентовал Челябинский симфонический оркестр

СЕГОДНЯ 08:01 2019-11-17T08:10:31+03:00

На VIII международном культурном форуме он поднялся на сцену вместе с народным артистом России Денисом Мацуевым

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Этого события Южный Урал ждал более полувека. О симфоническом оркестре, который нужен такому крупному городу, как Челябинск, говорили с конца 60х. Оркестр — показатель культурного уровня мегаполиса. Очень много усилий к его появлению приложил прославленный музыкант, народный артист России Денис Мацуев. Идею рождения коллектива поддерживали Владимир Спиваков, Юрий Башмет, Валерий Гергиев

Премьера нового коллектива случилась 16 ноября, на VIII международном культурном форуме в Санкт-Петербурге. Челябинский симфонический оркестр вместе с Денисом Мацуевым исполнили произведения Петра Чайковского.

На сцену поднялся губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

— Денис Леонидович — большой друг Челябинской области. Когда мы встретились, он мне сразу сказал, что симфонический оркестр — это очень важно. Не было других вариантов, и мы твердо приняли решение в этом году его создать, — сказал Алексей Текслер. — Мы сделаем все, чтобы оркестр развивался, чтобы у него была интересная программа, в том числе гастрольная.

Руководит оркестром заслуженный артист России Адик Абдурахманов. Коллектив родился на базе филармонического оркестра «Классика». Летом прошли конкурсные прослушивания, и в оркестр вошло 53 исполнителя.

ИСТОЧНИК KP.RU