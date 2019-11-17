В Магнитогорске легковушка врезалась в опору моста
В субботу, 16 ноября, в Магнитогорске автомобиль врезался в опору моста. Водитель получил травмы, но выжил. На скорой его доставили в больницу. Читатели местных пабликов бурно обсуждают причину жесткого ДТП.
По предварительной версии, автомобиль занесло в колее. Горожане активно сочувствуют пострадавшему.
— Пока есть скользкие дороги, глубокие колеи, ямы, которые ты никак не предугадаешь, люди так и будут биться пачками. Из-за халатного отношения к дорогам остается только вообще не выезжать в такую погоду! — замечают одни.
Автомобиль влетел в опору моста. Фото; сообщество "ДТП Челябинск".
Другие не снимают ответственность с самого водителя.
— Вот и учитывайте все возможные и невозможные факторы. Не лезьте на обгон на незнакомой дороге, чтобы в колее не оказаться. И вы удивитесь: соблюдение скоростного режима помогает. Как и правильная резина, — полагают другие.
А как считаете вы?
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ИСТОЧНИК KP.RU