Очередная стройка на набережной Миасса в Челябинске уничтожает миллионный газон

СЕГОДНЯ 09:59 2019-11-17T09:59:47+03:00

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Жители Челябинска бьют тревогу: на набережной Миасса появилась тяжелая техника, которая мимоходом уничтожает оборудованный минувшим летом газон. Речь идет об участке со стороны Зала органной музыки.

Фото: Николай Дейнеко.

— Совсем недавно тут обустроили газоны, высадили многолетние растения и карликовые сосны, потратив на это миллионы рублей. Вчера приехали «специалисты» и начали все это уничтожать, — написал в социальных сетях Николай Дейнеко.

Челябинец выложил в сети красноречивые снимки происходящего.

Фото: Николай Дейнеко.

— Такое ощущение, что им в кайф на технике проехать по газону, кустарникам, сломать дерево. Штрафовать надо, раз по-другому не понимают! — возмущается Ольга Постникова.

КП-Челябинск ждет комментарий о происходящем от мэрии.

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ИСТОЧНИК KP.RU