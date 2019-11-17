Очередная стройка на набережной Миасса в Челябинске уничтожает миллионный газон
Жители Челябинска бьют тревогу: на набережной Миасса появилась тяжелая техника, которая мимоходом уничтожает оборудованный минувшим летом газон. Речь идет об участке со стороны Зала органной музыки.
Фото: Николай Дейнеко.
— Совсем недавно тут обустроили газоны, высадили многолетние растения и карликовые сосны, потратив на это миллионы рублей. Вчера приехали «специалисты» и начали все это уничтожать, — написал в социальных сетях Николай Дейнеко.
Челябинец выложил в сети красноречивые снимки происходящего.
Фото: Николай Дейнеко.
— Такое ощущение, что им в кайф на технике проехать по газону, кустарникам, сломать дерево. Штрафовать надо, раз по-другому не понимают! — возмущается Ольга Постникова.
КП-Челябинск ждет комментарий о происходящем от мэрии.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем того, как в городе уничтожают деревья и другие зеленые насаждения?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU