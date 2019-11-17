В Челябинске ограбили защитника «Трактора»

СЕГОДНЯ 13:16 2019-11-17T13:16:44+03:00

Спортсмен разозлился, но взял себя в руки ради игры. Фото: Виталий Меньшиков.

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Инцидент произошел во дворе жилого комплекса «Западный луч». Спортсмен оставил там свою машину, а когда вернулся, увидел, что стекло разбито. Об этом Виталий Меньшиков рассказал подписчикам в своем инстраграме.

По словам Меньшикова, добычей воришек стал видеорегистратор. Спортсмен заявил о случившемся в полицию. Но переживать из-за кражи не стал.

— Сейчас мысли только о хоккее, о предстоящем матче против «Автомобилиста», — заявил Виталий Меньшиков.

Напомним, игра состоится в это воскресенье, 17 ноября. Власти Челябинска пообещали, что во время матча все желающие смогут привиться от гриппа прямо в ледовой арене «Трактор». Для этого нужно захватить с собой паспорт и полис. Медики ждут болельщиков с трех часов дня и до последних минут игры.

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ИСТОЧНИК KP.RU