В Челябинске ограбили защитника «Трактора»
Инцидент произошел во дворе жилого комплекса «Западный луч». Спортсмен оставил там свою машину, а когда вернулся, увидел, что стекло разбито. Об этом Виталий Меньшиков рассказал подписчикам в своем инстраграме.
По словам Меньшикова, добычей воришек стал видеорегистратор. Спортсмен заявил о случившемся в полицию. Но переживать из-за кражи не стал.
— Сейчас мысли только о хоккее, о предстоящем матче против «Автомобилиста», — заявил Виталий Меньшиков.
Напомним, игра состоится в это воскресенье, 17 ноября. Власти Челябинска пообещали, что во время матча все желающие смогут привиться от гриппа прямо в ледовой арене «Трактор». Для этого нужно захватить с собой паспорт и полис. Медики ждут болельщиков с трех часов дня и до последних минут игры.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Знаете, кто обидел спортсмена?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU