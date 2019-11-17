2019-11-17T16:33:09+03:00
Спорт

В Челябинске десятки болельщиков «Трактора» покинули трибуны во время матча с «Автомобилистом»

Никто не понял загадочного демарша
Лидия ПЕСКОВА
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Трибуны опустели на пятой минуте матча. Фото: читатель КП-Челябинск.Трибуны опустели на пятой минуте матча. Фото: читатель КП-Челябинск.
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В эти минуты в ледовой арене «Трактор» начался матч между «Трактором» и «Автомобилистом». Черно-белые уже успели пропустить первую шайбу. Но еще большее удивление вызвало поведение их фанатов. Десятки человек покинули трибуны спустя пять минут после начала игры.

— Сначала они шумели на трибунах, болели за «Трактор». А потом встали и куда-то ушли. Теперь только ебуржане беснуются. Сидим, как будто в Екатеринбурге на матче, — рассказала читательница КП-Челябинск Ирина.

Люди шепчутся, что это сделано в знак протеста. Перед уходом они растянули огромную надпись «Это только начало».

Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

В последнее время ХК «Трактор» провел серию игр, которые закончились поражением черно-белых. После того, как в клубе поменялось руководство, болельщики рассчитывали на более результативную игру. Возможно, они на самом деле ушли в знак протеста.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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