Мужчина, выпавший с пятого этажа в Челябинске, оказался женщиной

СЕГОДНЯ 16:09 2019-11-17T16:09:22+03:00

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Днем в воскресенье, 17 ноября, очевидец выложил в социальные сети фотографии дома по улице Барбюса, 69Б. По словам автора снимков, с балкона пятого этажа после ссоры с женой тут выпрыгнул мужчина. На скорой, еще живого, его отправили в больницу.

Официальные службы подтверждают эту информацию частично.

— Инцидент по указанному адресу имел место. Но с балкона упал не мужчина, а женщина. И она действительно выжила. Так как история не связана с криминалом, полиция не занимается этим делом, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

МЧС, по словам пресс-секретаря Челябинского пожарно-спасательного гарнизона Ирины Шафеевой, также на место не выезжала.

Медики ситуацию не комментируют.

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ИСТОЧНИК KP.RU