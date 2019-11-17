Мужчина, выпавший с пятого этажа в Челябинске, оказался женщиной
Днем в воскресенье, 17 ноября, очевидец выложил в социальные сети фотографии дома по улице Барбюса, 69Б. По словам автора снимков, с балкона пятого этажа после ссоры с женой тут выпрыгнул мужчина. На скорой, еще живого, его отправили в больницу.
Официальные службы подтверждают эту информацию частично.
— Инцидент по указанному адресу имел место. Но с балкона упал не мужчина, а женщина. И она действительно выжила. Так как история не связана с криминалом, полиция не занимается этим делом, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
МЧС, по словам пресс-секретаря Челябинского пожарно-спасательного гарнизона Ирины Шафеевой, также на место не выезжала.
Медики ситуацию не комментируют.
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ИСТОЧНИК KP.RU